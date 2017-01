Anna Tatangelo compie 30 anni

Anna Tatangelo compie oggi 30 anni. Una carriera iniziata da giovanissima, una famiglia con il compagno Gigi D'Alessio - una storia che va avanti a gonfie vele nonostante le malelingue - e il piccolo Andrea, nato dalla loro unione nel 2010. Il suo profilo Instagram, poi, è ormai quello di una vera star: selfie, scatti sexy, ricordi di serate sui palchi italiani.

E se su Facebook il suo Gigi le ha dedicato un video e un "Auguri amore mio", ecco Anna postare una foto con il figlio scattata ieri sera: "Vuole essere il primo a farmi gli auguri senza aspettare la mezzanotte ..domani ricomincia la scuola quindi a letto presto. GRAZIE AMORE MIO!!! Il più bel regalo della mia vita sei e rimarrai sempre tu".

Come raccontò Anna un mese fa: "A trent’anni ho voglia di evadere, di lasciarmi andare a un po’ di quell’incoscienza che avevo a 15 anni. I figli sono la cosa più bella del mondo, ma per il momento sono concentrata su me stessa. Gigi sarebbe contento di un altro figlio, ma ne ha già 4 e sai che confusione a Natale".