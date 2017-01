Testimonial dalla Russia per Diego Rodriguez: Angelica Anderson sbarca a Napoli

1 / 14

La più famosa tattoo fitness model, la russa Angelica Anderson, sarà la testimonial – a Napoli – di un brand tutto made in Italy: Diego Rodriguez. Conosciuto già alle cronache rosa per esser il fidanzato dell'ex gieffina Floriana Messina, lo stilista ha scelto per il suo marchio una bellezza mozzafiato definita da GQ la nuova Megan Fox.

La modella russa, seguitissima sui social, è riuscita a stregare tantissimi fan su YouTube grazie al canale in cui mostra le sue performance di allenamento in palestra. Contattata dall'agente marketing dell'azienda napoletana, è felicissima di far parte del progetto, nonché di visitare e conoscere il capoluogo partenopeo.

Il brand Diego Rodriguez ha già avuto testimonial importanti come i calciatori Ezequiel Lavezzi, Dani Alves, Mario Suarez, Kevin Prince Boateng, Camilo Zuniga, Lorenzo Insigne e Jose Maria Callejon, o personaggi del mondo dello spettacolo come Stefano De Martino e Melissa Satta.

