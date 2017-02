Alba Parietti contro Barbara D'Urso: "La sua tv calpesta la dignità delle persone"

Prossimamente nel cast della nuova edizione dello show di Raiuno 'Ballando con le Stelle', Alba Parietti ha parlato di Barbara D'Urso al sito Gay.it: "Non condivido l'utilizzo che fa del mezzo televisivo. Mi spiego meglio: non si può calpestare la dignità delle persone come accade spesso, se non sempre, nei suoi programmi. È pur vero che ci sono tante persone che non aspettano altro, ma allo stesso tempo è anche vero che ci sono persone che non sono in grado di affrontare la tv, i suoi tempi e il suo linguaggio".

E ancora: "Non si può prendere una persona in preda al delirio perché, magari, ha perso un familiare e strumentalizzare il suo dolore. A me questo tipo di tv, fa paura. Penso che ognuno possa fare quel che vuole e quel che meglio crede, ma io non farei mai certe cose"