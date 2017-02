Adinolfi: "Vietiamo i siti porno". Arriva la replica di Valentina Nappi

Bloccare per legge i siti porno in Italia. A proporlo è Mario Adinolfi, leader del 'Popolo della Famiglia'. "Se andassimo al governo, vieteremmo i siti porno. La fruizione facile della pornografia influenza negativamente i giovani, l'oppressione sessuale tradizionalmente attribuita alla Chiesa in realtà è dettata dagli stereotipi del porno. Il porno è degrado e commercio del corpo femminile".

Poco dopo, la replica della pornostar Valentina Nappi: "Una famiglia stabile dovrebbe basarsi sull'amore razionale, il sesso non c'entra nulla. Anzi, è proprio la repressione sessuale a sfasciare inutilmente le famiglie. C'è sicuramente bisogno di un'educazione sessuale e affettiva ma almeno il porno per ora ci insegna come sono fatti i nostro genitali e come amarli. Per me è stato la salvezza. Il mio settore è così ricco che un solo grande caseficio di Battipaglia guadagna molto di più di phub".