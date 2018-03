Manfredi (Pd): "Mai sostegno a premier di altri partiti. Attenzione all'asse Lega-grillini"

Per la rubrica Countdown Elezioni 2018, abbiamo ospitato in redazione il deputato uscente del Partito democratico Massimiliano Manfredi. Classe 1973, in questa legislatura ha fatto parte delle commissioni Ambiente e Lavori pubblici e Politiche comunitarie, nonché della commissione bicamerale d'inchiesta su Mafie e corruzione.

E' candidato al Senato, nel collegio plurinominale Campania 2 - Napoli. Per Countdown Elezioni ha risposto alle seguenti domande:

1) Perché votare Partito democratico?

2) Qual è la ricetta contro la disoccupazione?

3) Come si affronta l'emergenza babygang?

4) Come si affronta l'emergenza immigrazione?

5) Cosa accadrà in caso di ingovernabilità?

In questa rubrica, i candidati hanno 1 minuto per rispondere a ognuna delle 5 domande.