Per "Contrattacco", intervista a Gaetano Fontana, ex centrocapista del Napoli. Classe 1970, Fontana ha militato tra le fila azzurra dal 2004 al 2006, collezionando 36 presenze e 4 goal. Oggi, "Jimmy" è allenatore e in questa chiacchierata si proietta sulla finalissima di Coppa Italia tra Napoli e Juventus.