Inacio Pià: "Vi spiego perché il Napoli può essere favorito dalla ripresa"

Per "Contrattacco", ecco la video-intervista a Inacio Pià, ex attaccante del Napoli e oggi procuratore. Tra i temi toccati, la ripresa del campionato, l'analisi tattica di Napoli-Inter e il dualismo Meret-Ospina tra i pali degli azzurri. Per Pià, il Napoli potrebbe essere favorito alla ripresa delle partite ufficiali per la struttura fisica dei suoi giocatori, molti dei quali brevilinei e quindi più veloci nell'entrare in condizione.