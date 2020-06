Gigi Pavarese: "Il Napoli batterà il Barcellona"

"Sono convinto che il Napoli batterà il Barcellona". Gigi Pavarese, ex direttore sportivo degli azzurri, è stregato dal Napoli targato Gattuso: "Ora la squadra ha un'identità precisa ed è difficilissimo farle goal. Se ne accorgeranno anche i catalani. In campionato, il Napoli non ha molto da chiedere perché la vittoria in Coppa Italia garantisce l'accesso in Europa League e il quarto posto è quasi un miraggio. Ciò vuol dire che potrà concentrarsi sulla competizione europea".