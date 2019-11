Di padre in figlio: quando la maglia azzurra è di famiglia

Nessuna coppia di quelle che tratteremo ha un blasone paragonabile, ad esempio, alle dinastie dei Maldini (per il Milan) o dei Chiesa (per la Fiorentina), ma anche nel Napoli ci sono padri e figli che hanno scritto la storia del club vestito d'azzurro. Alcune hanno condiviso il prato del San Paolo, altre gli uffici dirigenziali, in altre i figli (o i padri) hanno militato solo nel settore giovanile.

De Laurentiis

Partiamo dall'attualità: il primo caso di padre e figlio è nei quadri societari. Aurelio acquista la società nell'estate 2004, al termine di un doloroso iter fallimentare. Il Napoli riparte dalla serie C e il figlio Edoardo De Laurentiis (allora 19enne) si accomoda anche in panchina, come accompagnatore al fianco di Ventura nelle prime uscite stagionali. De Laurentiis figlio diventa Vice Presidente nel 2009, a 24 anni. Oggi, dieci anni dopo, è sempre più integrato nei fatti societari. Sono in molti a dire che sarà il prossimo Presidente del club.