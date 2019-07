Alla scoperta dei borghi della Campania. San Marco di Castellabate, perla del Cilento

Conta poco più di 1000 abitanti e si trova in una piccola conca che affaccia sul Mar Tirreno. È San Marco, popolosa frazione di Castellabate, perla portuale del Cilento. Ci sono stata nel weekend per staccare la spina, consigliata e perfetta per due giorni di puro relax grazie anche ad una spa che sorge proprio sul porticciolo. La panetteria, una sola scuola dell’infanzia, ristorantini tipici, il mercato con le ceramiche della costiera, San Marco è un piccolo borgo incantato che fa parte di uno dei più caratteristici, quello di Castellabate.

Tante sono state le pellicole girate in questa località che per la sua bellezza si presta molto, da “Cavalli si nasce” di Sergio Staino, ad alcune riprese di “Benvenuti al Sud” di Luca Miniero, a “11 metri” di Francesco Del Grosso, “Il pesce pettine” di Maria Pia Cerulo, anche il programma di Rai 1 ”Mare Latino” con Massimo Giletti e Miriam Leone è stato trasmesso dal porto.

Si arriva da sopra, percorrendo tutti i viali strettissimi e pieni di curve, poi il paradiso che non ti aspetti. La bellezza e l’acqua limpida del mare hanno consentito a tutta la costa di Castellabate di ottenere la Bandiera Blu. Ma l’aspetto più affascinante di San Marco è il tramonto al porto, di fronte è pieno di localini. Un viaggio!

Gallery