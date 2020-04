RiDanzeremo, il video di speranza: “Torneremo a danzare”

Il video RiDanzeremo nasce dall’idea di Vincenzo Cositore, fotografo che da anni segue lo spettacolo ed in particolar modo la danza ed il teatro. “Ciò che mi ha spinto alla realizzazione di questo video è stato ascoltare, per la prima volta, lo sconforto degli addetti ai lavori ed è una cosa che mi ha spiazzato. Il mondo della danza è un mondo abituato ai “no” , ai fondi che mancano, alle compagnie che chiudono, ai teatri che sopravvivono, eppure è sempre attivo, pronto, forte, anarchico. A loro basta una sala e della buona musica per vivere e soprattutto per continuare a lottare affinché questa loro arte possa in qualche modo andare avanti. Con l’arrivo di questa assurda situazione a cui tutti noi dobbiamo un enorme rispetto ho invece ascoltato il loro grido e l’ho fatto mio fino a metterlo prima nero su bianco poi, con la cosa che mi riesce meglio, in un video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono davvero felice che tanti incredibili artisti abbiano sposato la mia richiesta, a titolo gratuito e solidale, ma non avevo dubbi. Chi vive di passioni vive innanzitutto di emozioni che non possono non essere condivise. Il video passa un messaggio di analisi della realtà concreta, che ci vede distanti, ma allo stesso tempo è un messaggio positivo. È il mio modo di abbracciare tutti e dir loro che non sarà questo a fermarci. Ho voluto poi chiudere il video con alcuni dei tanti maestri di danza, coreografi e danzatori con cui collaboro e non (grazie ad un meraviglioso passaparola) perché loro fanno un lavoro meraviglioso, tengono vive le passioni di tanti giovani ragazzi ed hanno a mio avviso un valore sociale importante a cui purtroppo viene dato sempre troppa poca voce”.

Vincenzo Cositore

Nel video sono presenti

Virna Toppi

Luciano Cannito

Francesco Borelli

Amilcar Gonzalez

Mvula sungani

Gioacchino starace

MAURO mosconi

Bill goodson

Fabrizio Mainini

Andre de la roche

Luisa ielluzzi

Gheorghe iancu

Claudio coviello

Giuseppe Picone