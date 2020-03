Ore 6.00, 19 marzo 2020: il sogno di Giuseppe

19 Marzo 2020 ore 06.00: ho sognato abbracci lunghi un’eternità, sorrisi interminabili, uomini e donne meno accentratori ed egoisti, ho sognato persone che tendono la mano e non pronte a tagliartela, ho sognato amici ed amiche che non si rivolgono più parola per un…chissà qual’era il motivo, ho sognato persone sole che aspettano una telefonata, un come stai, ho sognato persone su di un piedistallo che attendono una mano per scendere da lì, ho sognato persone che rincorrono i soldi quando oggi pagherebbero oro un’abbrccio…ho sognato un mondo migliore, dove la natura torna a sorriderci grazie ad una lezione di vita che fa strada ad un nuovo corso…ed infine ho sognato una zeppola di San Giuseppe, da mangiare con le persone che ami, in famiglia e con amici…Giuseppe

