L'importanza della danza ai tempi del Coronavirus

PEr il blog Blulife, ecco un video realizzato dall'Accademia di danza Emozioni in punta di piedi di Giugliano. Le accademie di danza sono state chiuse subito dopo il decreto dell'8 marzo perchè considerate attività ludico ricreative, insieme a palestre, pub, sale da bingo, discoteche e locali notturni, sale scommesse e bingo, sale giochi. Dalle donne che prendono parte alle attività dell'accademia arriva un appello per far capire alle istituzioni che la danza non è una semplice attività ludico ricreativa.