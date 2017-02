SPom 1945, la pizza fritta napoletana in un panino

Nuovi Morsi Gourmet senza rivali: la pizza fritta dell' Antica friggitoria Masardona diventa panino. Gli ingredienti della classica pizza fritta senza pomodoro, regina della tradizione napoletana, per "SPom 1945". A proporlo è 12 Morsi, l’hamburgeria gourmet di via Alabardieri a Napoli nell’ambito del suo progetto di sinergia con le maggori realtà cittadine.

La proposta sarà fuori carta per sole 3 settimane. Un'edizione limitata, dunque, come avvenne con il panino sushi ideato dallo chef Ignacio del gruppo Jap One.