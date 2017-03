Come preannunciato al sindaco Bill De Blasio, Sorbillo aprirà due pizzerie a New York. “La tradizione, ma anche la cultura e la sana imprenditoria napoletane continuano a farsi strada negli Stati Uniti grazie a Gino Sorbillo che sta per aprire a New York due pizzerie, una dedicata alla pizza a forno e una alla pizza fritta”. A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli de La radiazza.

"I lavori sono in fase avanzata e i due locali apriranno ad aprile e permetteranno agli statunitensi di apprezzare il sapore e la qualità della vera pizza napoletana, mantenendo tra l’altro la promessa fatta al sindaco di New York, Bill De Blasio, che, a Napoli, dopo aver assaggiato la pizza, chiese a Sorbillo di aprire una pizzeria nella sua città”.