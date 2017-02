Fast Food versus Slow Food: a Napoli ce ne è per tutti i gusti

1 / 7

continua →

In amore e in guerra, si sa, tutto è concesso ma anche a tavola non si scherza. E a Napoli in un proliferare di fast food e take away che offrono abbondanti panini "scostumati" farciti di salse, condimenti e patate fritte, non mancano, però, diversi ristoranti bio, vegan e salutari che rispondono alla sfida con pietanze sane e alleate della linea. Ma alla fine chi vincerà? Meglio un pasto goloso ma veloce che uno sano ma rilassato? Alle forchette e ai palati partenopei, l'ardua sentenza. Noi proponiamo, intanto, sei alternative.