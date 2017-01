Un ristorante fushion giapponese occidentale: novità nel napoletano

Giovedì 12 gennaio al Nemea Energy Village, in via Pietro Donadio a Cardito, si inaugura il primo ristorante in Campania del brand Shinto, la catena di ristorazione sushi giapponese che coniuga perfettamente la sintesi di gusti orientali e sapori occidentali.

Il locale si estende su 350 metri quadri circondati da due terrazze di oltre cinquecento metri quadrati l’una. Alena Seredova e Alfonso Signorini saranno gli ospiti d’onore.

A curare l’atmosfera musicale della serata sarà l’art director di Radio Yacht Roberto Barone, alla consolle per la speciale occasione, con la musica di Lunare Project.