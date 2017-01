Il giorno della Befana Sfogliacampanelle gratis per tutti i bambini

Approfondimenti Il successo della SfogliaCampanella tra show cooking e punti vendita

In occasione della Festa della Befana organizzata dal Comune di Napoli in Piazza del Plebiscito, il 6 gennaio dalle 11 alle ore 13 SfogliateLab allestirà uno stand ove i più piccoli potranno degustare dolci gratis e mettere le mani in pasta producendo la “Sfogliacampanella”, un dolce che non finisce mai di stupire con i suoi tre strati di gusto.

All’esterno, la sfogliata a pasta riccia e dentro, avvolto in un cuore di cioccolato e in una raffinata mousse a base di ricotta, il babà in versione mignon. Il segreto è nella crema di ricotta miscelata. Un dolce che invita chi lo assaggia a prendersi del tempo, obbliga i golosi a concedersi diversi momenti di piacere assaporando la tradizione che lo accompagna e magari cercando di indovinare la sua antica e preziosa ricetta.