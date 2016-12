Sfogliatelle 'speciali' gratis per tutti: l'appuntamento

1 / 6

Il 2 gennaio apre Sfogliacampanella, primo store monoprodotto del famoso dolce 2 in 1 (il babà è nella sfogliatella). Appuntamento dalle ore 19 in via San Biagio dei Librai 110.

Per ora queste le varianti ufficiali: cioccolato (fondente o bianco), pistacchio, arancia, panettone, mela annurca e caffè. Una sorpresa per il palato ad ogni morso, che si rivela gradualmente, strato dopo strato, e che ha dolcemente meravigliato chi l’ha provata ovunque: a Piazza Garibaldi (presso SfogliateLab, negozio cult della pasticceria napoletana), tra un treno e l’altro, e alle fiere a cui è stata presentata (persino a Milano!). Un prodotto esclusivo firmato Vincenzo Ferrieri che, per l’apertura del primo store, ha voluto come socio il nipote Antonio.