A Napoli il concept store dedicato a tutti gli amanti della buona pasta

Il Pastificio Di Martino, leader nella produzione di Pasta di Gragnano IGP, apre in Piazza Municipio a Napoli il Sea Front, luogo in cui la pasta è al centro di un’esperienza gustativa e sensoriale unica nel suo genere.

Autentico palcoscenico della pasta di Gragnano IGP a Napoli, il concept Di Martino si articola in tre proposte organizzate su due livelli: al piano terra La Devozione e lo Store; al primo piano il Sea Front Pasta bar.

La Devozione – Spaghetti to go. La praticità di un take away unita all’alta qualità della Pasta di Gragnano IGP, in un packaging originale ed eco-friendly, che racchiude uno dei più grandi classici della cucina italiana: lo spaghetto al pomodoro. Un modo nuovo di mangiare la pasta, quasi una provocazione, pensato per chi è di fretta ma non vuole rinunciare al gusto del mangiar bene. 125 grammi di spaghetti di Gragnano IGP, 400 grammi di pomodoro corbarino, olio evo, un ciuffo di basilico, uno spicchio d’aglio e una fettina di pane posizionato sul fondo del contenitore per la scarpetta finale; il tutto preparato espresso e a vista, in soli 8 minuti.

Sea Front Pasta Bar. Esclusivo ristorante concepito secondo lo stile orientale, in cui si apprezza un menu tutto a base di pasta. Dall’antipasto al dolce la pasta di Gragnano IGP Di Martino è la vera protagonista nei suoi oltre 120 formati. Luogo ideale per una cena sofisticata, ma anche per un pranzo veloce, da soli o in compagnia. 18 posti sistemati intorno a un unico bancone che abbraccia la cucina centrale, alla maniera orientale, da cui si può apprezzare la maestria dello chef Pierpaolo Giorgio e della sua brigata durante tutto il pasto.

Un table de Chef per due persone guarda il porto di Napoli; un tavolo per due persone domina invece la splendida Piazza Municipio, per un totale di 22 posti, due menù degustazione consentono di affidarsi allo chef per un viaggio nell’oro bianco, fra tradizione e futuro.

Presente anche un Pasta Store Showroom, elegante e accogliente, concepito con l’obiettivo di avvicinare tutti, anche i meno esperti, al corretto utilizzo e consumo della pasta.