Nuova hamburgeria nel napoletano: "Sarà un salotto gastronomico"

Arriva a San Vitaliano "Salotto Fame", nuova hamburgeria – braceria con prodotti di qualità ottenuti con ingredienti naturali e abbinati a birre e vini italiani. Gli ideatori di questo salotto gastronomico sono Felice Ragosta, maître di successo che ha lavorato in numerosi ristoranti francesi ed è stato gomito a gomito con Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo, e la sua compagna Lucia.

"Un salotto gastronomico dove intrattenersi, mangiando buon cibo, confrontandosi con le persone che lavorano in sala e in cucina, ricevendo informazioni sulle preparazioni e capendo come abbinare i diversi panini ai vini e alle birre in menù", spiegano i proprietari.

Menù impostato come un giornale, pane preparato giornalmente - bun americano con semi di sesamo e papavero - così come le salse fatte in casa e tutti i topping. E poi gli special burger come il “LovEster” - hamburger di Fassona piemontese da 200 gr, mezzo astice americano fresco, julienne di insalata icebearg, bacon croccante affumicato, smokey baconaise sause - oppure il “Vesuvio” ottenuto con hamburger, composta di melenzane a funghetto con pacchetelle di pomodoro del piennolo dop, fior di latte di Agerola e guanciale di maialino nero.