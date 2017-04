Roberta Capua, da Celebrity MasterChef a "Cottografato"

"Si è conclusa l'esaltante avventura di Masterchef e mi è rimasta addosso la voglia di condividere con voi tutti la mia passione". Così Roberta Capua che, nelle scorse ore, ha lanciato "Cottograffato".

Uno spazio in cui "racconterò, con un pizzico di ironia fotografica, la mia cucina, quella che amo, quella che mi piace offrire alle persone a cui voglio bene e che spero appassioni anche voi. Ogni settimana potremo incontrarci qui e condividere una nuova ricetta che rifletterà una parte del mio mondo". Esperienze legate all'amore per il cibo, per i viaggi, per i ristoranti e per i grandi chef.

"Ricette facili, a volte difficili, mai impossibili - sottolinea la conduttrice napoletana - perchè a Napoli diciamo sempre… se pò ffa’!".