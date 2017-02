1 / 7

Non passano mai di moda ed un motivo ci sarà. Sono i ristoranti e le pizzerie storiche di Napoli dove si mangia come una volta e dove i sapori della tradizione culinaria partenopea non conoscono crisi. Spesso, presi dalla moda dei locali di nuova apertura, ci si dimentica di quelli che, in fatto di gusto e professionalità, sono una vera garanzia. Eccone sei da tenere bene a mente.