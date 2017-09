Ristopescheria da Salvatore celebra il 1° anniversario con #ilsaporedelmare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Per celebrare il primo anniversario della Ristopescheria da Salvatore (Via Provinciale 99), la famiglia Balestrieri, già conosciuta nel quartiere di Pianura per la rinomata "Pescheria da Salvatore", ha pensato di celebrare il primo anno della sua Ristopescheria, con l'evento "Il Sapore del Mare", venerdì 8 settembre dalle ore 21:00. Un evento imperdibile dove sarà proposto un menù speciale a soli 10,00 € a persona: - Due primi a scelta tra pasta fagioli e cozze oppure pasta patate e totani - Frittura mista di solo pesce - Bicchiere di vino o Soft Drink Inoltre, sarà l'occasione per celebrare il 25° anniversario della "Pescheria da Salvatore". Tutti gli ospiti, riceveranno un gentile regalo a fine serata. POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Per ulteriori informazioni 081 588 2531