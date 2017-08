Perché 4 caffè al giorno allungano la vita

Il caffè può essere parte di una dieta sana - lo dicono gli scienziati! - e berne quattro tazzine al giorno è associato ad un minore rischio di morte fino al 64%. Questo il risultato di una ricerca presentata al congresso ESC, la conferenza europea di cardiologia in corso a Barcellona.

Lo scopo di questo studio - condotto su oltre ventimila partecipanti - era quello di esaminare l'associazione tra il consumo di caffè e il rischio di mortalità in un gruppo di persone di mezza età che vivono nei paesi mediterranei. Lo studio è stato condotto nell'ambito del "Progetto Seguimiento Universidad de Navarra (SUN)", ed è stato avviato nel 1999 su 22.500 spagnoli. Durante un periodo di dieci anni sono morti 337 partecipanti. I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti che consumavano almeno quattro tazze di caffè al giorno avevano un rischio inferiore del 64% di mortalità per tutte le cause rispetto a coloro che non consumavano mai o quasi mai caffè.