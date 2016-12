Sorrento, maxi presepe di zucchero e cioccolata dedicato ad Antonello Venditti

1 / 3

È, come ogni anno, il presepe più originale e stuzzicante della penisola sorrentina, di quelli da mangiare con gli occhi e non solo. Una golosa scultura di oltre 300 chili realizzata in 3 settimane tutta in cioccolato bianco e zucchero. A firmarla, il pasticciere delle celebrity Antonio Cafiero che stavolta ha deciso di dedicare l’opera al cantautore romano Antonello Venditti, amico “ritrovato” dopo 20 anni, e ad una delle sue canzoni più amate: “Roma capoccia”.

Protagonisti dell’insolito presepe, all’ingresso della Gelateria Primavera di Corso Italia a Sorrento, oltre agli insostituibili Madonna, San Giuseppe e bambinello e allo stesso Venditti con l’inseparabile pianoforte, anche tutti gli scorci della capitale “suggeriti” dal brano e pure qualche chicca. Dal Cupolone di San Pietro al Colosseo passando per il fontanone dell’Acqua Paola e le new entry: Papa Francesco, Francesco Totti e il delizioso murales col Pontefice apparso a Borgo Pio, attribuito da qualcuno (erroneamente) allo street artist Banksy.