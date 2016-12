Natale a tavola all'insegna delle tradizioni

Tutto è pronto per le tavole di Natale. Tavole casalinghe e assolutamente "made in Italy". A vincere anche quest'anno, i "banchetti" in famiglia con prodotti legati alla tradizione e al territorio.

Oltre 8 italiani su 10 hanno deciso di trascorrere le feste tra le mura domestiche con parenti e amici e di cancellare i menù esterofili prediligendo portate "locali" nel 75% dei casi. Lo afferma la Cia-Agricoltori Italiani.

Le famiglie, dunque, non rinunciano alle classiche tavolate natalizie, per le quali si spenderanno complessivamente 3 miliardi di euro circa, in media tra i 260 e i 300 euro a nucleo familiare.