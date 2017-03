Le cinque migliori pizze al taglio di Napoli

A Napoli la pizza la si mangia sempre e in tutte le sue forme e varianti. E tra queste rientra a pieno titolo anche la classica pizza al taglio da mangiare anche in piedi, in pausa pranzo, al volo tra un appuntamento e un altro, semplicemente quando la voglia di pizza si fa sentire. E se la vuoi provare, ecco cinque tra le migliori pizzerie al trancio di Napoli.

