Torna Pizza1One, il talent show dedicato alla pizza napoletana

Il 30 gennaio riparte Pizza1one, la terza edizione del format televisivo sulla pizza napoletana ideato dall'Istituto Nazionale Pizza (INP). Il programma vede la sfida tra 192 pizzaioli, provenienti da tutta Italia, nell'arco di 32 puntate eliminatorie. Solo 32 concorrenti accederanno alle semifinali e solo 8 arriveranno alla finalissima del 1 marzo.

Un mese di registrazioni, 37 puntate per scoprire il futuro vincitore del trofeo “Città di Napoli”. I concorrenti saranno valutati da una giuria composta dai giudici di forno, personaggi del mondo dello sport, del cinema, della cultura e dalle diverse categorie professionali che premieranno la bravura, la creatività, il carisma e l'intraprendenza del pizzaiolo, e la bontà della pizza. A disposizione di ogni pizzaiolo, una ricca dispensa di prodotti tipici campani. Ogni concorrente dovrà indicare il nome della pizza e gli ingredienti che utilizzerà per la farcitura e avrà 4 minuti di tempo per preparare la pizza, infornarla e servirla nel piatto.