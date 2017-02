pizzaUnesco, a Bruxelles un centro di raccolta delle firme

In place du Luxemburg a Bruxelles, di fronte all'entrata principale del Parlamento europeo, è stato inaugurato il primo punto di raccolta permanente delle firme per la petizione #pizzaUnesco. Il locale "Domenica" (rue de treves 32b) dedicato a cibi 100% italiani e già frequentato dagli europarlamentari diventa un punto fisso per chi vuole sostenere la campagna.

L'ex ministro dell'agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio ha inaugurato questa nuova iniziativa insieme all'ambasciatore Maurizio Massari, appresentante permanente dell'Italia presso la UE. Come ha fatto sapere Pecoraro Scanio, promotore della petizione #pizzaUnesco: "La mobilitazione di oltre 1200000 persone da 50 paesi ha realizzato la più grande mobilitazione popolare per una candidatura nella storia dell'UNESCO. Ora puntiamo a raggiungere la vetta dei 2 milioni da 100 paesi entro il verdetto finale Unesco previsto a Seoul a dicembre. E dopo il via libera all'arte dei birrai del Belgio ci attendiamo il Si all'arte dei pizzaiuoli napoletani come patrimonio immateriale dell'UNESCO".

L'ambasciatore Massari ha confermato l'impegno del ministero degli Esteri, ribadito nelle scorse settimane e con la firma del ministro Alfano sulla petizione. "La rete diplomatica continuerà con il consueto impegno a sostenere questa candidatura e anche la prossima settimana della cucina italiana nel mondo,che si svolgerà a Novembre, vedrà l'arte della pizza napoletana come uno dei focus".