"La pizza gourmet non deve essere una moda"

"Gli investimenti che stiamo portando avanti in termini di ricerca di prodotti e formazione sugli impasti e le lievitazioni ci stanno permettendo di dare sempre più senso e contenuto al concetto di Gourmet, che non deve essere visto come una moda". Così il pizzaiolo Giuseppe Vesi, patron del brand "pizza gourmet" di Napoli che con la nuova apertura di vai Caracciolo e la prossima inaugurazione di una pizzeria a Milano prosegue l'avanzata della sua proposta di pizza gourmet, affiancato dal figlio Simone.

Per Vesi il concetto di gourmet è "per rafforzare la nostra volontà di rendere protagonisti bontà dei prodotti tipici locali, antiche ricette ma con nuove metodologie di lavorazione in cui argomenti come idratazione, percentuali di sale ed acqua e farine di tipo 1 e tipo 2 non sono un optional improvvisato, ma delle scelte fatte e avvalorate da dati scientifici".