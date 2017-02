La ristopescheria che ha conquistato il Vomero

Siamo in via Francesco De Mura, a due passi da via Luca Giordano: è qui che Pescadero, pescheria con servizio cucina da asporto e vendita di pesce fresco, da fine gennaio propone i suoi piatti quotidianamente.

La ristopescheria dispone di una sala pranzo con 16 posti a sedere al piano superiore dove consumare piatti a base di pesce scelti direttamente al banco e cucinati al momento dallo chef.