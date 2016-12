Pausa pranzo in 5 minuti: gli indirizzi per chi ha poco tempo per mangiare

1 / 6

Solitamente, per chi lavora fuori casa, la pausa pranzo di un'ora è la regola. C'è chi, però, spesso di regole (e di tempo) non ne ha. O chi, in giro per shopping, decida di consumare un pasto veloce per strada.

Ecco allora che Napoli sa stupirci e proporci una variegata possibilità di cibo da consumare in pochi minuti.

Curiosi di scoprire cosa abbiamo selezionato per voi?