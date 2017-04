Pastiera perfetta, arriva il kit per principianti

La pastiera è un'arte che si tramanda da anni in ogni famiglia napoletana. Ma da oggi, anche i non esperti possono realizzarla grazie a un kit di ingredienti già pronti. A proporre la novità è Chirico, azienda che da oltre cento anni produce grano cotto.

All'interno della confezione, 2 stampi in alluminio riutilizzabili, 2 latte di grano per pastiera da 400gr cad, 2 fiale di essenza di fior d'arancio da 1gr cad, 1 bustina di vanillina pura da 0,5gr, 1 Bustina di cannella Goa in polvere da 5 gr, 1 Bustina di zucchero a velo vanigliato da 20gr, 1 confezione di macedonia candita da 40gr a cui occorre aggiungere solo i prodotti freschi.