Babà al rum nella nuova pasticceria di Antonino Cannavacciuolo a Novara

Dopo Villa Crespi a Orta, il caffè e bistrot di Novara e il locale aperto recentemente a Torino, Antonino Cannavacciuolo ha inaugurato pochi giorni fa la sua nuova pasticceria sempre a Novara.

Lo chef ha rilevato i locali di una delle pasticcerie storiche della città, la Recalchi. "La scelta - ha spiegato Cannavacciuolo - è anche legata alla mia passione per i dolci. Ma non dimentico le mie origini campane perché mi hanno regalato un grande patrimonio di ricette in questo campo".

Proprio per questo motivo, ci saranno numerosi prodotti della tradizione campana come i babà al rum che sapranno conquistare la clientela piemontese.