Addio al menù fisso: l'osteria del Vomero cambia concept

C'è aria di novità all'Osteria Partenope di via Cimarosa. Fabio Messina, figlio d'arte della gastronomia napoletana, ha deciso di riportare in vita il ruolo dell'oste e di proporre una cucina senza menu fisso in un clima familiare dall'atmosfera intima.

Un approccio che "può creare imbarazzo all'inizio, ma ha un riscontro sempre più positivo tra il pubblico. E mi ha aiutato a creare anche una fidelizzazione speciale, perché c'è dialogo tra me e i miei ospiti", ha spiegato a La Repubblica.

Una cosa è certa: non mancano mai piatti classici, come la genovese, quelli slegati dalla stagionalità come cacio e pepe, e altri variabili al variare della stagione e della loro freschezza.