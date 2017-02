La Mozzarella più buona: dove trovarla e mangiarla a Napoli

L'oro bianco che tutti amano e che non si compra in gioielleria. Stiamo parlando della mozzarella, tra gli alimenti che più mancano ai napoletani quando sono lontani dal capoluogo partenopeo e la cui bontà è indescrivibile e quando lo è davvero "deve lacrimare", come si dice in gergo. Ma dove si trova della buona mozzarella a Napoli? ecco sei posti dove mangiare e comprare ottima mozzarella a Napoli.

Gallery