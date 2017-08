Il panuozzo come non l'avete mai mangiato: a Fuorigrotta un nuovo locale

Il 30 agosto aprirà a Fuorigrotta, in via Filippo Illuminato, “Mr Panuozzo”, nuovo punto di riferimento per i buongustai. Il locale è gestito da Salvatore Di Napoli, veterano della ristorazione (da oltre 30 anni è “con le mani in pasta”) e da suo figlio Daniele.

Nel locale, che avrà circa 40 posti a sedere, sarà possibile gustare panuozzi, panozzetti (lunghi 25 cm, la metà del panuozzo classico, destinati al consumo per una sola persona) e panini fragranti e soffici farciti con prodotti di altissima qualità, nominati e assemblati in modo tale da celebrare la cultura, le tradizioni, il folklore napoletano.

Tra i panini, quello intitolato ad Eduardo De Filippo, quello dedicato a Pino Daniele, a Vincenzo Salemme, a Biagio Izzo, a Pulcinella, a Massimo Troisi.

Il brand è stato lanciato nel 2015 con l’apertura del primo punto vendita in via Cavalleggeri d’Aosta. Fra i panuozzi best seller della “casa”, il “Mr Chianina” (con hamburger di chianina 180 gr, provola e patatine) e il “Mr Black” (con hamburger di maialino nero 180 gr, provola e patatine). Tra le tante proposte c’è anche il panuozzo vegetariano farcito con melanzane, provola e friarielli.