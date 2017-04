Matchaegg, l'uovo di Pasqua al tè giapponese made in Naples

Qualcosadite, il primo tea shop partenopeo, propone per Pasqua MatchaEgg, l'uovo al gusto di Matcha, un te verde giapponese che si ottiene dalla macinatura a pietra dalle tenere foglie del Gyokuro, il più pregiato tra i te verdi giapponesi.

La caratteristica principale del te matcha è l'idrosolubilità, sia in acqua che in latte, che rende il Matcha uno dei prodotti con la piu alta quantità di antiossidanti nel mondo vegetale: una tazza di matcha ha un contenuto di antiossidanti pari a 10 volte quelle contenute in una tazza di te verde "normale", circa 6,5 volte superiore alle bacche di goji.