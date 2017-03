Una pizza lunga oltre cento metri di solidarietà

La terza edizione de “La Via della Pizza” si terrà il 6 aprile a partire dalle ore 17,30 in via Padre Reginaldo Giuliani, a Sorrento. Un evento di solidarietà che come di consueto coinvolgerà il centro storico, che sarà attraversato per l’occasione da una maxi pizza di oltre cento metri. I proventi derivanti dalla vendita, saranno destinati all'acquisto di defibrillatori salvavita.

La manifestazione è organizzata dall'assessorato al Marketing Territoriale e al Commercio del Comune di Sorrento, guidato da Massimo Coppola, in collaborazione con un comitato organizzatore composto da oltre 15 pizzaioli e da sette ristoranti del centro storico, coordinati da Giuseppe Savarese del ristorante Re Food, da cui nel 2015 partì l'idea di organizzare la prima edizione.

La manifestazione conta sul contributo dei ristoranti Antica Trattoria, Il Pozzo, Le Grazie, Monnalisa, 2000 e Giardiniello.