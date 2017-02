KFC arriva al Sud: "Il fast food del pollo fritto aprirà a Pompei"

Voci che si rincorrono da anni, e adesso potrebbe essere arrivato il momento tanto atteso. Il primo ristorante KFC (Kentucky Fried Chicken) del Sud Italia dotrebbe infatti aprire a Pompei. KFC racconta il sogno americano e lo spirito d’impresa di un uomo - il Colonnello Harland Sanders - che si è fatto da solo, superando enormi difficoltà, senza mai arrendersi, solo con la propria determinazione, creatività e visionarietà.

L'inaugurazione del locale, specializzato in pollo fritto, dovrebbe avvenire entro aprile all'interno del centro commerciale La Cartiera. Nessun altro dettaglio è al momento trapelato se non quello che, in manera celata, giunge dal sito ufficiale dove appare tra le sedi proprio la città napoletana.

KFC, arrivato in Italia nel 2014, conta oggi 10 ristoranti: Roma, Torino, Chieti, Brescia, Arese (Mi), Milano (Bicocca), Reggio Emilia, Assago (Mi), Valmontone e Cremona.