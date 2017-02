I sapori di Procida conquistano la tv inglese

Procida conquista anche il Regno Unito. Il merito di Jamie Oliver, uno dei cuochi-imprenditori più noti d’Inghilterra.

Il conduttore di "Jamie’s Great Italian Escape" è arrivato con la troupe sull'isola per realizzare una puntata interamente dedicata alla tradizione gastronomica del posto.

Il programma andrà in onda tra circa due mesi in Inghilterra su Channel 4, oltre a essere distribuito in 100 diverse nazioni.