"Il Mio San Marzano", il pomodoro Dop tracciato dal campo alla pizza

Alla Camera di Commercio di Napoli è stato presentato il progetto "Il Mio San Marzano" di Solania, che nasce sotto l'egida della Coldiretti Campania e del Consorzio San Marzano Dop e che si avvarrà della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

I pizzaioli e i ristoratori potranno scegliere il lotto di produzione e personalizzare l'etichetta della confezione di latta con il logo del locale, la loro immagine o altro segno identificativo. L'etichetta conterrà anche il QR Code rilasciato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Solania si approvvigionerà del San Marzano dalla cooperativa di agricoltori aderente alla sua rete di impresa i cui soci avranno fatto richiesta di QR Code per il prodotto coltivato. apponendo sull'etichetta della confezione di latta il loro logo, immagine o altro segno identificativo.

"Il pomodoro San Marzano – ha sottolineato Vittorio Sangiorgio, vice presidente di Coldiretti Campania – è l'esempio perfetto del modello di sviluppo che Coldiretti sta costruendo per il futuro del Paese, un prodotto che non è solo materia prima da mettere in scatola, ma essenza ed espressione di un territorio che può e deve fare di più scegliendo percorsi virtuosi. Agricoltura ed Industria superano in questo caso logiche contrapposte ed iniziano a fare marketing territoriale. Un gran bell'esempio anche per i tanti giovani che stanno investendo e scommettendo sull'agroalimentare in chiave moderna e innovativa".