Un Emporio dedicato alla crema spalmabile napoletana

A Napoli nasce Emporio Galamella, il primo negozio interamente dedicato alla crema spalmabile napoletana artigianale e senza olio di palma.

In Via Monteoliveto 37 si avrà la possibilità di assaggiare ed acquistare la Miss delle creme spalmabili artigianali direttamente all’Emporio. Chi ancora non la conosce, potrà degustarla secondo un percorso guidato.

L’Emporio dà quindi la possibilità di conoscere non solo la versione classica - nata nel 2014 da un’idea di Dario Meo, è realizzata con il 43% di nocciole campane, cacao puro ed olio extravergine d’oliva, senza l’aggiunta di conservanti o aromi artificiali - ma anche gli altri gusti: fondente, bianca, pistacchio, mandorle, arachidi, nocciolina e vegana.