Il coniglio all’ischitana conquista il Giappone

Il coniglio all’ischitana ha conquistato il Giappone. Il merito è di Agostino d’Ambra de “Il Focolare”, volato a Tokyo per narrare di Ischia attraverso la cucina. “Ho cucinato per mille persone in due settimane, in quattro ristoranti diversi. Ma soprattutto ho raccontato l’isola e le sue tradizioni", si legge su La Repubblica.

Tutto è nato da alcuni clienti giapponesi che sono rimasti conquistati da Ischia. Accompagnato dal collaboratore Pablo Di Meglio, ha mostrato "la filosofia di una cucina casereccia e genuina, strettamente legata col territorio. E ho portato con me, nel viaggio intercontinentale, le erbe selvatiche e le spezie dell’Epomeo, dalla piperna alla maggiorana, dal timo all’origano. Credo che niente come il cibo possa raccontare il territorio. Ho evocato i sapori e le tradizioni di una piccola isola, e in molti mi hanno accompagnati. In Giappone la cucina ha un’attenzione quasi maniacale per le materie prime e una cultura gastronomica in netta crescita, sempre più in grado di riconoscere anche le differenze tra le cucine regionali".