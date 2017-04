La zeppola e il carciofo campano protagonisti della colomba pasquale

Anche quest’anno da Pompei arrivano gustose novità per la Pasqua. Sono due, in particolare, le nuove proposte della Pasticceria De Vivo che ha associato il dolce classico del periodo pasquale, ovvero la colomba, ai sapori tipici della Campania.

E da questa unione sono nate la Colomba-Carciofo campano e la Colomba-Zeppola. La Colomba-Carciofo campano si ispira al “carciofo arrostito”, che per tradizione in Campania viene consumato il lunedì di “Pasquetta”. Si tratta di un impasto lievitato salato, arricchito con pezzi di carciofo campano e prezzemolo, sale, aglio, pepe e peperoncino, condimento tipico del “carciofo arrostito”. La creazione ha ottenuto il terzo premio come “Colomba Creativa” nell’ambito della kermesse “Una Mole in... Primavera – Colombe d’Italia e cioccolato piemontese” che si è svolta a Torino dal 1° al 2 aprile scorsi.

La seconda versione, invece, si ispira al dolce che, secondo la tradizione partenopea, non può mancare a tavola ogni 19 marzo: rappresenta il simbolo del giorno di San Giuseppe e, per estensione, della Festa del Papà. L’impasto lievitato è arricchito con amarene candite, bacche di vaniglia, oltre che con un infuso e un ripieno di ganache al gusto di crema pasticcera. La copertura presenta cioccolato bianco e una zeppola caramellata.