Il cibo, re incontrastato dei social: spicca la pizza

Il cibo regna incontrastato sui social ed è protagonista delle foto estive pubblicate online. Gli hashtag più gettonati sono #aperitivo, #pizza, #pasta e #colazione, come fotografa una ricerca di Nestlé in collaborazione con The Fool su 1 milione di conversazioni online dedicate al cibo tra luglio e agosto.

"L'aperitivo - dice Giuseppe Fatati, esperto della Fondazione Adi - è protagonista dei pomeriggi estivi, ma secondo i risultati dell'Osservatorio Nestlé-Fondazione Adi, durante l'anno viene consumato quotidianamente soltanto dal 4% del campione. Se fatto con equilibrio, qualche volta, può aiutare a spezzare l'appetito per arrivare alla cena meno affamati, avendo così più controllo sulle porzioni".

La sorpresa dell'analisi è la colazione, che segue a ruota pizza e pasta.