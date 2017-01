Caffè e pizza dedicati a Maradona: tifosi in festa

1 / 3

"Napoli e i napoletani stanno vivendo questi giorni in cui Maradona è in città come una festa, come quando torna un parente o un amico che non si vede da tempo e si moltiplicano gli omaggi verso un campione che ha lasciato il segno nella nostra storia calcistica”. Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza, sottolineando “che non poteva mancare l’omaggio fatto con due prodotti tipici per eccellenza della nostra città: il caffè e la pizza”.

“Al Gambrinus hanno inventato un caffè speciale per l’occasione, il Caffè Maradona, che solo oggi sarà servito e che è stato distribuito gratuitamente per un’ora, così come la pizzeria Sorbillo ai Tribunali ha offerto gratis la pizza Maradona, sempre per un’ora".