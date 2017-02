Caffè e cornetto: guida ai bar migliori di Napoli

Le cose semplici non sono sempre quelle più scontate. E quindi quando parliamo di caffè e cornetto a Napoli, il fatto è serio e per non sbagliare, occorre andare nei posti giusti, dove l'aroma del caffè caldo e la bontà del cornetto, che sia con crema e amarena, all'albicocca oppure nutella, ti accompagnano per tutta la giornata. Ecco dieci bar di Napoli dove iniziare la giornata alla grande con i migliori caffè e cornetti di Napoli.