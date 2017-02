A Napoli apre la prima salgaderia brasiliana

Sta per arrivare a via Scarlatti un nuovo universo di sapori. Il 17 febbraio apre infatti Brasita, la prima #salgaderia® in Italia. Un mondo culinario fatto di colori e fantasia, un angolo di sabor carioca tutto da gustare.

"Un punto di ritrovo - si legge su Facebook - un fast food e un luogo unico per un assaggio dei sapori e dei colori della cucina #doBrasil!". Nel menu, le Empada (tortini salati ripieni di carne), le Esfirra (una sorta di pizza ripiena con carne di agnello o manzo), i Kibe (ripieni di carne, cipolla ed erbe aromatiche), il Brigadeiro (una palla di cioccolato), i Beijinho (dolce al cocco).